شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات وانفجارات عنيفة تهز مدينة عدن وهذا ما يحدث الآن بين القوات السعودية ومليشيات المجلس... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت مليشيا الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة إماراتياً، هاجمت القوات السعودي المكلفة بحراسة قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مسلحين يتبعون قائد مليشيا الانتقالي مختار النوبي هاجموا مساء الخميس القوات السعودية المرابطة في قصر معاشيق في عدن.

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وحسب المصادر فقد سمع دوي الانفجارات والاشتباكات في محيط قصر المعاشيق إلى مناطق مجاورة.

وتتواجد قوات سعودي في قصر المعاشيق بالإضافة إلى عدد محدود من قوات الحماية الرئاسية.

ويأتي هذا الهجوم عقب بيان صادر عن السعودية طالب بضرورة تسليم مؤسسات الدولة في عدن.

البيان أكد على موقف المملكة الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.