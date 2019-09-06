في أول رد على بيان السعودية .. الشرعية اليمنية تحذر من الخروج عن أهداف التحالف وتلوح بتهديدات تمس...

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أول رد عل بيان السعودية، الذي وصفته مواقع التواصل بـ"الحاسم".

رحبت الحكومة اليمنية، في بيان نشرته عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ببيان المملكة العربية السعودية الصادر، والذي أكد على تأييدهم للطلب الذي تقدمت به المملكة.

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- في أول رد من على بيان السعودية .. الشرعية اليمنية تحذر من الخروج عن أهداف التحالف وتلوح بتهديدات تمس أمن المملكة

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وثمنت الجمهورية اليمنية في بيانها، "موقف المملكة الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية، ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة، وحرصها الكامل على استقرار اليمن باعتبار أن تهديد استقرار اليمن يعتبر تهديدا لأمن واستقرار المملكة".

وجددت الحكومة اليمنية شكرها لكافة الجهود، التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأبدت استعدادها الكامل لما دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وثمنت الحكومة اليمنية جهود المملكة في تصحيح المسار، وضمان عدم الخروج عن أهداف تحالف دعم الشرعية، وموقفها الواضح في توحيد جهود الجميع نحو الأعداء الحقيقيين المتمثلين في الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية المتمثلة في تنظيمي داعش والقاعدة .

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أصدرت بيانا "حاسما" بشأن الأحداث الواقعة في عدن، وبعد أيام من مطالبة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتدخل المملكة عقب ما وصفه بـ"القصف الإماراتي".