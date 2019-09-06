تعرضت مخازن تجارية، للنهب من قبل مليشيات الانتقالي الاماراتي، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الانتقالي الاماراتي، قامت بنهب مخازن تجارية تابعة لرجل الأعمال" إبراهيم الحملي"، في حي السنافر، بمديرية المنصورة بعدن.



ونقلت المصادر عن شهود عيان قولهم: إن المليشيا نهبت مولدات كهربائية، وكيبلات، و بطاريات، تقدر قيمتها بعشرات الملايين، وقاموا بتحميلها على متن شاحنات كبيرة ونقلها إلى أماكن مجهولة.



وتتواصل في عدن، عمليات النهب المنظم للمحلات التجارية ومنازل المواطنين، من قبل مليشيات الانتقالي الاماراتي، التي باتت تفرض سيطرتها على العاصمة عدن.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الانتقالي الإماراتي تنهب مخازن تجارية في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.