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الملك سلمان يكلف الأمير فهد بإدارة ملف التواصل مع القبائل اليمنية ويجمد أجهزة استخباراتية

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال موقع "تاكتيكال ريبورت" الأمريكي المتخصص في نشر المعلومات  المخابراتية والعسكرية، إن العاهل السعودي جمد جميع الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية التي كانت تتواصل مع القبائل اليمنية.

ولفت الموقع إلى أنه وعقب القيام بهذه الخطوة أحيا الملك سلمان بن عبدالعزيز مكتبًا عسكريًا سعوديًا مسؤولًا عن العلاقات مع القبائل اليمنية وعيّن قائد القوات السعودية المشتركة الفريق أول الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز على رأسها.

 

 

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