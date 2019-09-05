Advertisements Advertisements

صحيفة: تزايد لافت لطلبات لجوء الأتراك إلى ألمانيا هربا من جحيم أردوغان

الخميس 5 سبتمبر 2019

اردوغان

كتب الخليج 365

أكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الخميس "سعى الأتراك بشكل متزايد للحصول على الحماية في ألمانيا، عبر تقديم طلبات لجوء".



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المكتب قوله: "في شهر أغسطس/آب الماضي وحده، تقدم 1306 أتراك بطلبات لجوء في ألمانيا، ما يمثل زيادة كبيرة في معدلات طلبات اللجوء التي يقدمها منحدرون من هذا البلد".

ولفت إلى أن هذا المعدل، يضع تركيا في المركز الثاني بين الدول المصدرة للاجئين لألمانيا، بعد سوريا، خلال الشهر الماضي.

إلى ذلك، قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة إن وزارة الداخلية الألمانية حددت أسبابا محددة لتزايد أعداد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا.

Advertisements

وذكرت أن أول تلك الأسباب الوضع السياسي وتزايد القمع في البلاد، والحملة القمعية التي تشنها الحكومة ضد حركة الداعية عبدالله غولن منذ الانقلاب المزعوم في 2016، ثم الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفي وقت سابق نقلت الصحيفة ذاتها عن مذكرة أرسلتها الحكومة للبرلمان ردا على طلب إحاطة قدمه حزب اليسار المعارض في مايو/أيار الماضي، تأكيده أن معدل طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص منحدرون من تركيا بلغ 737 طلبا شهريا خلال 2019.

والعام الماضي 2018، قدم 10 آلاف و655 تركيًّا طلبات لجوء في ألمانيا، بمتوسط 888 طلبا شهريا، ما يعني أن معدل طلبات اللجوء في أغسطس/آب الماضي، هو الأعلى منذ 2018.

يشار إلى أن السلطات التركية تنفذ بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وكانت بيانات صادرة عن مركز القياس والاختيار والتنسيب التركي كشفت في وقت سابق عن خلو 2450 قسما بـ78 جامعة حكومية من أصل 122 جامعة بعموم البلاد، من أعضاء هيئة التدريس إما بشكل كلي أو جزئي.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أكد سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.