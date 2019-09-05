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بن بريك: وقوف السعودية والإمارات إلى جانب الجنوب سيظل دينا في رقاب أبنائه

الخميس 5 سبتمبر 2019

اللواء أحمد سعيد بن بريك

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على موقف أبناء الجنوب الثابت إلى جانب شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي التحالف العربي.

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كما أكد بن بريك، في كلمة خلال فعالية "مليونية الوفاء" وقوف أبناء الجنوب مع الحكومة في مكافحة الإرهاب من خلال وجود وثبات قوات المقاومة والقوات المسلحة الجنوبية والحزام والنخب الموجودة على الأرض في جبهات القتال.

وتابع اللواء بن بريك: "نوجه من هذه الوقفة رسالة إلى قيادة وشعوب دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات المتحدة، أن وقوفكم معنا سيظل دين على أعناق شعب الجنوب لرد هذا الجميل، وسنكون ثابتين في موقفنا في الماضي والحاضر والمستقبل".

وتابع اللواء بن بريك كلمته قائلاً: "رسالتنا الثانية إلى اشقائنا في الشمال، نؤكد لكم إننا دعاة سلام ونمد أيدينا إليكم مع قوات التحالف العربي لتقديم أوجه الدعم المعنوي والعسكري من أجل الخلاص من هيمنة العصابات الموتورة التي أعطت ولائها لإيران وقوى إقليمية أخرى في المنطقة".

ومضى بن بريك قائلا: "إلى إخواننا في الجنوب ومحافظة أبين بالذات، لاتصدقوا ولا تندفعوا، فأبين قدمت الكثير من التضحيات، ولم تنال حقها في الخدمات، أقول لكم لا للتفرقة ولا للفتن لا لتلك التسجيلات التي يتم الترويج لها من قطر وتركيا، إننا في قيادة المجلس الانتقالي وأبناء الجنوب لن نقصي أحد وليس هناك أي أحد وصي على الآخر،ونحن نأمل من كل إخواننا الذين في أبين او غيرها أن يثقوا بان هذه القيادة ليست قرآن منزل بل سنؤدي واجبنا، وثقوا باننا سنقف ضد كل من يستخدم أسلوب الاستفزازات لأبناءنا في أبين أو غيرها ".