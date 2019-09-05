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الجعدي: مليشيا الإصلاح تحشد في شبوة وتعز لمهاجمة الجنوب

الخميس 5 سبتمبر 2019

فضل الجعدي

كتب الخليج 365 ـ عدن

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، فضل الجعدي، إن حزب الإصلاح يواصل التحشيد الى شبوه والى التربة بتعز بغية مهاجمة الجنوب وتحت عباءة ما يسمى بالجيش الوطني التابع مجازا للشرعية.



وأضاف الجعدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، أيلول 05، 2019: حزب الإصلاح يسعى إلى إفشال حوار جده الذي دعت إليه السعودية كون نجاح الحوار يعني خسارة جديدة تضاف إلى الخسائر التي تكبدها.

وتابع الجعدي: لذلك فهو يسعى بكل الوسائل وعبر مؤسسات الشرعية لإفشال ذلك الحوار.

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وقال: النسبة لنا في المجلس الانتقالي الجنوبي، نحن حريصون على نجاح الحوار احتراما وتقديرا للمملكة العربية السعودية، واذا ما ارادها الإصلاح غير ذلك فلتكن غير ذلك.

وحول مليونية الوفاء، قال الجعدي: خرج الشعب اليوم في مليونية المعلا كما خرج في سقطرى والمكلا ليعبر عن رد الوفاء بالوفاء وليؤكد كل الجنوبيين أن نكران الجميل ليس من شيمنا، كما عبر هذا الخروج على أن مبدأ التصالح والتسامح هو المدماك الراسخ للدولة الجنوبية القادمة ، ولا تستقيم بدونه.

وأكد الجعدي أن الشعب الجنوبي ينبذ كل لغات التخوين والتعصب والمناطقية بل ويرفسها تحت النعال، الجنوب لكل أبناءه ولا يقصي أحدا.

وأردف: إن خلافنا مع الشمال هو خلاف محصور بالقوى المتنفذة والمتاجرة باسم الوطن والدين.. ولا خلاف لنا مع أفراد الشعب في الشمال إطلاقاً.

يشار إلى أن الإصلاح حاول، اليوم، التقدم باتجاه مدينة زنجبار عبر مجاميع مسلحة زعم أنها قبلية، قبل أن يتراجع بعد تكبده خسائر كبيرة.