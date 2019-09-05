عضو المجلس الوطني الإماراتي لـ"اليمن العربي": الإخوان فيروس لايزال يتربص بنا..وذهبنا لليمن للعطاء وليس للأخذ

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عضو المجلس الوطني الإماراتي لـاليمن العربي: الإخوان فيروس لايزال يتربص بنا..وذهبنا لليمن للعطاء وليس للأخذ
الخميس 5 سبتمبر 2019
جاسم النقبي
كتب
سيد مصطفي
قال جاسم النقبي، عضو المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي وعضو البرلمان العربي ورئيس مجلس إدارة نادي الخليج الرياضي ، أن دولة الإمارات العربية باليمن الكثير من المساعدات، ولذلك جائت الملايين المتجهة إلى عدن لتشكر دولة الإمارات. ورد النقبيلـ"الخليج 365"، عن الإشاعات التي روجتها حكومة الشرعية على أن الإمارات دولة إحتلال أو أنها تطمع في موانئ الجنوب العربي، بأن الإمارات ذهبت لليمن للعطاء وليس للأخذ، مبينًا أنها مستمرة بالعطاء منذ أن اسسها المرحوم زايد، وهي دولة غنية أرادت أن تقدم لدولة اليمن حياة كريمة في التعليم والصحة. وأضاف عضو المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي وعضو البرلمان العربي، أن سبب تلك الشائعات هي جماعة الإخوان المسلمين، وهي الفيروس الذي لا زال يتربص بالإمارات، ولكنها قادرة على السيطرة على هذا الفيروس، لأنها متمسكة بالحرب ضد الإرهاب.
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