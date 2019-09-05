رامي حسن بنان القيادي في المجلس الإنتقالي بمحافظة شبوة

قال رامي حسن بنان، القيادي في المجلس الإنتقالي بمحافظة شبوة، أن الامارات العربيه المتحدة يوما بعد يوم موقفها الثابت في مكافحة الارهاب فيما ان الامارات لها موقف راسخ وثابت معا ابناء الجنوب العربي وكما هاجم اعلام الاصلاح حكومته الامارات العربية المتحدة الذي جاء يحرر ارضه من المد الايراني الفارسي.



وأضاف بنان لـ"الخليج 365"، أنه أكدت الامارات التزامها التام بمواصله الحرب ضد الارهاب فنحن الا جانبها وجانب التحالف العربي في محاربه المد الايراني والقاعده الارهابيه تنظيم علي محسن الاحمر جهود الامارات في محاربة الارهاب لا ينكره الا الجاحد الامارات قدمت مالم يقدمه احد للجنوب العربي.

وأثبت ابناء الجنوب انهم دعاه الوطن ولهم دولة عربيه محتلة من قبل الاحتلال اليمني وصناع التطرف الارهابي في اليمن بكافه اشكاله حكومه الاصلاح المتغطيه بغطاء الشرعيه يتظاهرون ضد الامارت في أمريكا ودوله اخرا وبين بنان، أن الجنوبيين سيخرجون يا ابناء الجنوب لرد الوفاء ، شاكرًا في الامارات العربيه المتحدة بجهودهم ودعمهم لأبناء الجنوب، وابناء الجنوب لن ينسو ما قدموه عيال زايد من دعم وقد سقيت الارض الجنوبيه بدماء شهداءالامارتي في ارض الجنوب

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كانت هذه تفاصيل خبر عضو الإنتقالي بشبوة لـ"اليمن العربي": ندعم الامارات لأنها التزمت بمواصله الحرب ضد الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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