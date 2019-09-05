Advertisements Advertisements أبرز عناوين الخليج 365 في الفترة المسائية من يوم الخميس.. تعرف عليها الخميس 5 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية من يومنا هذا الخميس، أيلول 05، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

بالصور.. اختتام دورة تدريبية للاخصائيين الاجتماعيين الأساسيين https://www.elyamnelaraby.com/417302 الربيزي: الشعب خرج دعمًا لجهود الإمارات ومساندًا لحوارات الانتقالي https://www.elyamnelaraby.com/417301 مدير أمن عدن يتفقد سير إجراءت تأمين مليونية الوفاء للإمارات https://www.elyamnelaraby.com/417300 ناشط سياسي يمني: خرجنا لرد الجميل للإمارات ودعمها في حربها ضد الإرهاب https://www.elyamnelaraby.com/417299 مليشيا الإصلاح تتحدى دعوة المملكة للحوار وتهاجم مواقع الانتقالي بأبين https://www.elyamnelaraby.com/417296 ناشط: خروج الجنوبيين بمليونية الوفاء له دلالة قاطعة والاخفاق عنوان فشل الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/417295 "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة https://www.elyamnelaraby.com/417294 تحالف دعم الشرعة يفنِّد تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/417292 لهذا السبب الأمم المتحدة تغلق 65% من المنشآت الصحية باليمن https://www.elyamnelaraby.com/417291 Advertisements أسرى من الحوثيين بحرض حجة يكشفون جانبا من جرائم المليشيات https://www.elyamnelaraby.com/417290 "الخليج 365" يرصد خروقات الحوثي في التحيتا والفازة بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/417289 شاهد بالفيديو.. حشود جماهيرية غير مسبوقة في مليونية الوفاء بعدن https://www.elyamnelaraby.com/417288 وصول سفينة شحن اماراتي لميناء عدن تحمل مساعدات طبية https://www.elyamnelaraby.com/417286 الحوثيون يهددون بتجنيد خريجي الثانوية والرافضين مصيرهم حرمان وثائقهم https://www.elyamnelaraby.com/417285 الصيادي: الإمارات دعمتنا إنسانيا وعسكريًا والوفاء لها واجب https://www.elyamnelaraby.com/417283 خلال تفقده المليونية.. مدير أمن عدن يتحدث عن التضحيات الإماراتية "صور" https://www.elyamnelaraby.com/417282 العطاس: مقاومة شعب الجنوب بدعم التحالف ساهم في دحر الإرهاب https://www.elyamnelaraby.com/417281 انفراد.. "الخليج 365" ينشر أول حوار مع القائم بأعمال وزير الإعلام في الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/417279 الربيزي: الشعب خرج دعمًا لجهود الإمارات ومساندًا لحوارات الانتقالي https://www.elyamnelaraby.com/417278 شاهد بالفيديو.. كلمة نارية للبحسني: من يدعو لمحاربة التحالف فهو عدو واضح https://www.elyamnelaraby.com/417277

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