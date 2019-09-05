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أبرز عناوين الخليج 365 في الفترة المسائية من يوم الخميس.. تعرف عليها
الخميس 5 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ خاص:
ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية من يومنا هذا الخميس، أيلول 05، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:
بالصور.. اختتام دورة تدريبية للاخصائيين الاجتماعيين الأساسيين
https://www.elyamnelaraby.com/417302
الربيزي: الشعب خرج دعمًا لجهود الإمارات ومساندًا لحوارات الانتقالي
https://www.elyamnelaraby.com/417301
مدير أمن عدن يتفقد سير إجراءت تأمين مليونية الوفاء للإمارات
https://www.elyamnelaraby.com/417300
ناشط سياسي يمني: خرجنا لرد الجميل للإمارات ودعمها في حربها ضد الإرهاب
https://www.elyamnelaraby.com/417299
مليشيا الإصلاح تتحدى دعوة المملكة للحوار وتهاجم مواقع الانتقالي بأبين
https://www.elyamnelaraby.com/417296
ناشط: خروج الجنوبيين بمليونية الوفاء له دلالة قاطعة والاخفاق عنوان فشل الإخوان
https://www.elyamnelaraby.com/417295
"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة
https://www.elyamnelaraby.com/417294
تحالف دعم الشرعة يفنِّد تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين في اليمن
https://www.elyamnelaraby.com/417292
لهذا السبب الأمم المتحدة تغلق 65% من المنشآت الصحية باليمن
https://www.elyamnelaraby.com/417291
أسرى من الحوثيين بحرض حجة يكشفون جانبا من جرائم المليشيات
https://www.elyamnelaraby.com/417290
"الخليج 365" يرصد خروقات الحوثي في التحيتا والفازة بالحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/417289
شاهد بالفيديو.. حشود جماهيرية غير مسبوقة في مليونية الوفاء بعدن
https://www.elyamnelaraby.com/417288
وصول سفينة شحن اماراتي لميناء عدن تحمل مساعدات طبية
https://www.elyamnelaraby.com/417286
الحوثيون يهددون بتجنيد خريجي الثانوية والرافضين مصيرهم حرمان وثائقهم
https://www.elyamnelaraby.com/417285
الصيادي: الإمارات دعمتنا إنسانيا وعسكريًا والوفاء لها واجب
https://www.elyamnelaraby.com/417283
خلال تفقده المليونية.. مدير أمن عدن يتحدث عن التضحيات الإماراتية "صور"
https://www.elyamnelaraby.com/417282
العطاس: مقاومة شعب الجنوب بدعم التحالف ساهم في دحر الإرهاب
https://www.elyamnelaraby.com/417281
انفراد.. "الخليج 365" ينشر أول حوار مع القائم بأعمال وزير الإعلام في الجنوب
https://www.elyamnelaraby.com/417279
الربيزي: الشعب خرج دعمًا لجهود الإمارات ومساندًا لحوارات الانتقالي
https://www.elyamnelaraby.com/417278
شاهد بالفيديو.. كلمة نارية للبحسني: من يدعو لمحاربة التحالف فهو عدو واضح
https://www.elyamnelaraby.com/417277
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