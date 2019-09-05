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أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة المسائية من يوم الخميس.. تعرف عليها

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اليمن العربي ـ خاص: 0 تبليغ

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أبرز عناوين الخليج 365 في الفترة المسائية من يوم الخميس.. تعرف عليها

الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أبرز عناوين

كتب

الخليج 365 ـ خاص:

ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية من يومنا هذا الخميس، أيلول 05، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

 

بالصور.. اختتام دورة تدريبية للاخصائيين الاجتماعيين الأساسيين

 

https://www.elyamnelaraby.com/417302

 

 

الربيزي: الشعب خرج دعمًا لجهود الإمارات ومساندًا لحوارات الانتقالي

https://www.elyamnelaraby.com/417301

 

 

مدير أمن عدن يتفقد سير إجراءت تأمين مليونية   الوفاء للإمارات 

https://www.elyamnelaraby.com/417300

 

 

ناشط سياسي يمني: خرجنا لرد الجميل للإمارات ودعمها في حربها ضد الإرهاب

https://www.elyamnelaraby.com/417299

 

 

مليشيا الإصلاح تتحدى دعوة المملكة للحوار وتهاجم مواقع الانتقالي بأبين

https://www.elyamnelaraby.com/417296

 

 

ناشط: خروج الجنوبيين بمليونية الوفاء له دلالة قاطعة والاخفاق عنوان فشل الإخوان

https://www.elyamnelaraby.com/417295

 

 

"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة

https://www.elyamnelaraby.com/417294

 

 

تحالف دعم الشرعة يفنِّد تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين في اليمن

https://www.elyamnelaraby.com/417292

 

 

لهذا السبب الأمم المتحدة تغلق 65% من المنشآت الصحية باليمن

https://www.elyamnelaraby.com/417291

 

 

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أسرى من الحوثيين بحرض حجة يكشفون جانبا من جرائم المليشيات

https://www.elyamnelaraby.com/417290

 

 

"الخليج 365" يرصد خروقات الحوثي في التحيتا والفازة بالحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/417289

 

 

شاهد بالفيديو.. حشود جماهيرية غير مسبوقة في مليونية الوفاء بعدن

https://www.elyamnelaraby.com/417288

 

 

وصول سفينة شحن اماراتي لميناء عدن تحمل مساعدات طبية

https://www.elyamnelaraby.com/417286

 

 

الحوثيون يهددون بتجنيد خريجي الثانوية والرافضين مصيرهم حرمان وثائقهم

https://www.elyamnelaraby.com/417285

 

 

الصيادي: الإمارات دعمتنا إنسانيا وعسكريًا والوفاء لها واجب

https://www.elyamnelaraby.com/417283

 

 

خلال تفقده المليونية.. مدير أمن عدن يتحدث عن التضحيات الإماراتية "صور"

https://www.elyamnelaraby.com/417282

 

 

العطاس: مقاومة شعب الجنوب بدعم التحالف ساهم في دحر الإرهاب

https://www.elyamnelaraby.com/417281

 

 

انفراد.. "الخليج 365" ينشر أول حوار مع القائم بأعمال وزير الإعلام في الجنوب

https://www.elyamnelaraby.com/417279

 

 

الربيزي: الشعب خرج دعمًا لجهود الإمارات ومساندًا لحوارات الانتقالي

https://www.elyamnelaraby.com/417278

 

 

شاهد بالفيديو.. كلمة نارية للبحسني: من يدعو لمحاربة التحالف فهو عدو واضح

https://www.elyamnelaraby.com/417277

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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