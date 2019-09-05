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عــــاجل .. هذا ما يحدث الان في قصر المعاشيق .."تفاصيل ماحدث"

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عدن - ياسمين التهامي - 9406379قال سكان محليون ان دوي اطلاق نار سمع قبل قليل بمحيط قصر معاشيق.

وبحسب السكان لصحيفة عدن الغد فقد سمع اطلاق النار بكثافة لدقائق قبل ان يتحول الى متقطع.

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ولم تعرف اسباب اطلاق النار هذه.9406379

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