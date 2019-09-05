شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل .. هذا ما يحدث الان في قصر المعاشيق .."تفاصيل ماحدث" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9406379قال سكان محليون ان دوي اطلاق نار سمع قبل قليل بمحيط قصر معاشيق. وبحسب السكان لصحيفة عدن الغد فقد سمع اطلاق النار بكثافة لدقائق قبل ان يتحول الى متقطع. Advertisements ولم تعرف اسباب اطلاق النار هذه.9406379

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