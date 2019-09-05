شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. السعودية توجه رسالة شديدة اللهجة للإمارات بشأن زعزعة إستقرار المملكة و المنطقة إنطلاقا من عدن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1168169

عاجل.. "مجزرة مروعة" اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والانتقالي وسقوط 400 قتيل وعدد كبير من الجرحى.. حصيلة اولية

قالت المملكة العربية السعودية في بيان لها مساء اليوم ، أنها تتابع مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية، وتؤكد على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية،

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وشددت المملكة في بيانها على أن أي محاولة لزعزعة إستقرار اليمن يُعد بمثابة تهديد لأمن وإستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم ؛ وهو ما اعتبره مراقبون رسالة شديدة اللهجة للإمارات بصفتها الداعم والممول الرئيسي لمليشيات التمرد والانقلاب في العاصمة المؤقتة عدن .



كما أكدت المملكة على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.



وأكدت على إستمرار المملكة في دعمها للشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس اليمني / عبد ربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.1168169