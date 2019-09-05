شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..( فيديو مؤثر) حفل زفاف بصنعاء لشاب من ‘‘تعز‘‘ تحول الى مفاجأة غير مسبوقة تحدث لأول مرة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6480800

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نشر شاب من أبناء محافظة تعز منشورا في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي " فيس بوك " اعلن فيه ان حفل زفافة سيقام م 31-8-2019م وانه لايعرف احد بصنعاء وليس لديه اقارب بالعاصمة داعيا كل من يستطيع الحضور للمشاركة بسيارته في زفافة بمساعدته .

المفاجأة المؤثرة التي لم يتوقعها الشاب التعزي ان العشرات من اهالي صنعاء وبخاصة شبابها توجهوا الى قاعة العرس التي حددها وانتظروا خارج القاعه قبيل ان يشاركوا بسياراتهم في زفافه وعروسة وهو ما يؤكد السمة التي طالما ارتبطت بصنعاء وسكانها بأنها مدينة من لا مدينة له .

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