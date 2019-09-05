السعودية تصدر بيان هام وحكومة هادي تتقدم والإنتقالي يتعهد بحسم المعركة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

دعت السلطات السعودية ، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً بإعادة حكومة هادي الى عدن.

واعربت السعودية، عن رفضها للتطورات الأخيرة في عدن ومحافظات جنوب اليمن، معلنة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” دعمها لحكومة هادي.

وعبرت المملكة عن أسفها لنشوب هذه الفتنة مطالبة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار.

ويأتي بيان السعودية بالتزامن مع قيام قوات هادي، مساء اليوم بالتقدم بإتجاه عاصمة محافظة أبين، عقب تعزيزات عسكرية لقوات هادي الى مشارف المحافظة.

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من جانبه اكد “عبدالعزيز الشيخ”، سكرتير ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي” ، فشل حوار جدة، مع حكومة هادي، الذي دعت له السعودية .

وأكد الشيخ، في تسجيل صوتي فشل حوار جدة، وأن اللجنة السعودية التي تشرف عليه أبدت أسفها، مشيراً إلى أن وفد المجلس سيغادر الليلة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشن عبدالعزيز الشيخ، هجوماً عنيفاً على حكومة هادي وقادة مليشيات الإصلاح، ووصفهم بـ”الرخاص، والقوادين للغزاة” على أرضهم “المحافظات الجنوبية”

وأضاف أن المجلس الانتقالي ارتكب خطأ فادح عندما سمح للميسري وغيره من القيادات الجنوبية الموالية لحكومة هادي بمغادرة عدن، مشيراً إلى أنه كان يجب تصفيتهم والتخلص منهم.

ودعا “عبدالعزيز الشيخ” ، القوات الموالية للإمارات إلى الاستعداد، مشيراً إلى أن المعركة القادمة مع حكومة هادي ومليشيات الإصلاح المدعومة ستكون حاسمة.