الاكثر مشاهدة - عاجل : اشتباكات عنيفة في محيط قصر المعاشيق بعدن ومصادر تكشف تفاصيل ما يحدث

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عدن - ياسمين التهامي - Advertisements ​ ​ فادت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الخميس، بسماع دوي إطلاق نار قبل قليل بمحيط قصر معاشيق.

وقالت المصادر أنه سمع إطلاق النار بكثافة لدقائق قبل أن يتحول الى زخات رصاص متقطعة.

ولم تعرف أسباب إطلاق النار حتى اللحظة.

وشهد الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن تدهور مستمر خلال الأيام الماضية. فادت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الخميس، بسماع دوي إطلاق نار قبل قليل بمحيط قصر معاشيق.وقالت المصادر أنه سمع إطلاق النار بكثافة لدقائق قبل أن يتحول الى زخات رصاص متقطعة.ولم تعرف أسباب إطلاق النار حتى اللحظة.وشهد الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن تدهور مستمر خلال الأيام الماضية.

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