الاكثر مشاهدة - السعودية تضع الحكومة اليمنية في ورطة وإجبارها على القبول بصفقة مجحفة مع الانتقالي .. ومسؤول بارز يكشف ما يجري خلف الكواليس

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضع الحكومة اليمنية في ورطة وإجبارها على القبول بصفقة مجحفة مع الانتقالي .. ومسؤول بارز يكشف ما يجري خلف الكواليس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر حكومية يمنية أن السعودية تضغط من أجل التوصل لتسوية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات.

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وأوضحت أن مسؤولين من السعودية والإمارات التقوا بشكل منفصل للاتفاق على مسودة اتفاقية قبل تقديمها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي استولى على العاصمة المؤقتة عدن وفقا لما ذكرت وكالة "اسوشييتد برس".

وكشفت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هويتها، كونها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام أن هادي يريد أيضاً من مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق الجنوبية الانصياع لحكومته، وهو شرط رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات.

وكان مسؤولون من الحكومة بدؤوا محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات في مدينة جدة السعودية، بهدف إنهاء القتال في عدن وغيرها من محافظات جنوب اليمن، بحسب وكالة رويترز.

وقال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه "بدأت محادثات غير مباشرة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الجانب السعودي"، مشيرا إلى أن "الموقف صعب للغاية ومعقد لكننا نتمنى تحقيق بعض التقدم".

وكانت الإمارات، أكبر شريك للسعودية في التحالف، نفذت ضربات جوية الأسبوع الماضي على القوات الحكومية دعما للانفصاليين في المجلس الانتقالي الجنوبي مع استعادة قوات المجلس السيطرة على مدينة عدن مما أجبر القوات الحكومية على التقهقر.