إقرار انشاء وحدة تنفيذية لبرنامج الشراكة العالمية للتعليم في اليمن

أقرت ورشة إعادة البرمجة الثالثة لبرنامج الشراكة العالمية للتعليم، التي اقامتها منظمة اليونسكو في بيروت، انشاء وحدة تنفيذية بالعاصمة المؤقتة عدن، واعتماد خطة إعادة البرمجة الثالثة بتكلفة 31 مليون دولار.
جاء ذلك في ختام الورشة التي حضرها وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، بمشاركة مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، الدكتور حمد الهمامي، إضافة الى ممثلين عن منظمة اليونيسيف وبرنامج الشراكة العالمية للتعليم وبرنامج الغذاء العالمي.
ووفق وكالة سبأ، فقد تتضمن الخطة، دعم برامج معلمات الريف واعادة التأهيل والفصول البديلة وتوفير الكراسي، والمواد والمستلزمات المدرسية، لأكثر من 8 الاف مدرسة، والادارات التشغيلية للوحدات التنفيذية والرصد والتقييم والزيارات التوجيهية للأشراف التربوي بالمدارس، إضافة الى توفير المنح السنوية لأكثر من 8 الاف مدرسة الى جانب توفير الوجبات للطلاب في بعض المدارس.
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