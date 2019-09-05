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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان ...الجيش الوطني يسيطر على مناطق استراتيجية ويبدأ الزحف نحو ثاني أهم مدينة جنوب البلاد
تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس، من السيطرة على أهم المواقع والمناطق الاستراتيجية جنوب البلاد، ضد تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت مصادر ميدانية " إن قوات الجيش الوطني سيطرة على مفرق قرن الكلاسي الواقع بين شقرة و زنجبار بعد التقدم بإتجاه عاصمة محافظة أبين زنجبار".
وأضافت المصادر" أن قوات الجيش الوطني استحوذت على 6 أطقم مع عياراتها، ومدرعة، وتدمير آخريتين، بالإضافة إلى اغتنامها عدد كبير من الذخائر المتنوعة".
وذكرت المصادر" أن قوات الجيش الوطني تواصل الزحف نحو عاصمة المحافظة زنجبار، وسط تهاوي وانهيار كبير لعناصر تمرد الانتقالي".
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