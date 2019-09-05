شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : بالصور: فنانة مصرية تثير الإعجاب لشبهها بـ الملكة الحسناء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثارت الفنانة المصرية سوسن بدر إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ظهرت بصورة تشبه ملكة فرعونية، على غلاف مجلة “هاربر بازار” الأميركية بنسختها العربية. وعبرت بدر عن سعادتها بذلك، آملة أن ينال حوارها مع المجلة إعجاب محبي فنها.

ونشرت الفنانة المصرية (61 عاماً) غلاف المجلة عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، والذي جمع وجهي الممثلة المصرية والملكة نفرتيتي، والتي يعني اسمها “الحسناء”.

وكانت بدر قد أكدت أنها تتمنى تقديم جزء ثالث من مسلسل “أبو العروسة” بعد النجاح الذى حققه الجزءان السابقان خلال الفترة الماضية، مضيفة أنها حتى الآن لم تعلم إذا كان هناك جزء قادم فعلا. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : بالصور: فنانة مصرية تثير الإعجاب لشبهها بـ الملكة الحسناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.