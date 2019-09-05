شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شركة النفط تعلن عن توقف محطات البترول بمأرب والجوف وتكشف الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب، مساء اليوم الأربعاء، عن توقف محطات صرف الوقود التابعة لها في محافظتي مأرب والجوف.

وأكدت شركة النفط اليمنية فرع مأرب، في منشور لها قبل قليل رصده "المشهد اليمني" توقف محطات الشركة رقم 1 ورقم 2 في مأرب ورقم 3 في الجوف نتيجة عدم قدرتها عن تموينها بمادة البترول لنفاذ المواد بالمحطات عقب تعذر وصول الناقلات للتحميل، بعد احتجازها لليوم الثاني على التوالي في منطقة العرقين بمديرية الوادي شرق مأرب.

وهنا يعيد "المشهد اليمني" نشر نص منشور شركة النفط فرع مأرب كما ورد على صفحتها في فيس بوك :

جديد الحدث أونلاين:

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تعتذر شركة النفط اليمنية فرع مأرب للأخوة المواطنيين عن توقف محطات الشركة رقم 1 ورقم 2 في مأرب ورقم 3 بالجوف عن تموينهم بمادة البترول لنفاذ المواد بالمحطات بسبب عدم وصول الناقلات للتحميل والمحجوزة لليوم الثاني بمنطقة العرقين من قبل فايز ناصر علي عوشان والذي يطالب شركة النفط بتموين ناقلات الغاز بمادة الديزل.

مع العلم بان كامل إنتاج المصافي من مادة الديزل مخصص لمحطات الكهرباء بمأرب والجوف ولا يغطي محطات الكهرباء في الوقت الحالي باحتياجها الفعلي.

علماً بان حجز ناقلات محطات الشركة يؤدي الى خلق أزمة تموينية بالمحافظة وإلى تراكم معاناة المواطنين في ضل الأوضاع الصعبة.

مع العلم بأن المذكور أعلاه يقوم بشكل متواصل بالتقطع للناقلات.

ومن منطلق الحس الوطني تجاه معاناه المواطنين فان شركة النفط اليمنية تدعو كل الوجهاء والأعيان والعامة الى منع القطاعات التي تسيء لسمعة المحافظة وتحرم الخدمات التموينية على المواطنيين.