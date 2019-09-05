عاجل : وصول دفعة جديدة من الصواريخ ومضادات الطيران إلى أبين" صور"

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر محلية، عن وصول دفعة جديدة من الصواريخ ومضادات الطيران إلى محافظة أبين جنوبي البلاد. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

واكد المصدر وصول دفعة من الصواريخ قاهرة الاحتلال الاماراتي الى الجيش الوطني بمحافظة ابين بالإضافة الى مضادات للطيران. وأشار المصدر إلى ان وصول تلك الدفعة يأتي بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودي. وكان ناشطون يمنيون تحدثوا على" توتير" تحت وسم" الشرعية تنتصر في الجنوب" ان الرئيس هادي، لايزال يعمل بذكاء بدون الظهور اعلامياً.

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