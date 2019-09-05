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مقاتلات التحالف تقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في صعدة وحجة

الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

جددت مقاتلات التحالف العربي، الخميس، أيلول 05، 2019، قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظتي صعدة وحجة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت، مساءً، لقصف جوي عنيف.

ولفتت المصادر إلى القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.

وفي محافظة حجة، استهدف الطيران الحربي تجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية حيران بالمحافظة.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

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ويأتي القصف الجوي لتجمعات المليشيا في حيران بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والانقلابيين الحوثيين في محيط مديرية حرض بالمحافظة.

وتمكنت قوات الحكومة الشرعية، ممثلة بالمنطقة العسكرية الخامسة، من تحقيق تقدم كبير في المديرية.

وسيطرت قوات الحكومة، أمس، على عدد من المواقع المتاخمة للمدينة، بعد مواجهات عنيفة، كما استولت على مخازن أسلحة وذخائر متنوعة.

وأسفرت المواجهات المستمرة منذ أسبوع عن مقتل وإصابة وأسر العشرات من مسلحي المليشيا.

في السياق، أكدت مصادر طبية في المحافظة، أن مستشفى الجمهورية في مركز المحافظة، إضافة إلى مستشفى عبس الريفي، بمديرية عبس، استقبلا عددا كبيرا من القتلى والجرحى الحوثيين.

وأكدت المصادر أن إدارة المستشفيين أعلنت حالة الطوارئ وأخلت كثيرا من الغرف من المرضى.

وتسعى قوات الجيش إلى أحكام السيطرة على مدينة حرض بعد سيطرتها على أجزاء كبيرة من المديرية الحدودية مع المملكة.