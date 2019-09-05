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بالصور.. اختتام دورة تدريبية للاخصائيين الاجتماعيين الأساسيين

الخميس 5 سبتمبر 2019

اختتام دورة تدريبية للاخصائيين الاجتماعيين الأساسيين

كتب المهرة - الخليج 365

اختتمت، اليوم الخميس، دورة الاخصائيين الاجتماعيين في محافظة المهرة.



وفي التفاصيل، اختتم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، الدورة التدريبية الأولى للأخصائيين الاجتماعيين الأساسيين حول برنامج تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وإدارة الحالة للأطفال المستضعفين.

ونفذ البرنامج الذي بدأ في 25 من أغسطس وينتهي في 11 من سبتمبر الجاري، برعاية كريمة من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال ومحافظ المهرة رئيس المجلس المحلي الشيخ راجح سعيد باكريت.

وفي فعالية الاختتام عبر الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، عن سعادته بحضور مثل هذه الدورات وخاصة التي تهتم بالجانب الاجتماعي.

وقدم نيابة عن المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت، الشكر لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف على اهتمامها بالمرأة والطفل.

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وتمنى من المشاركين في الدورة تحقيق الهدف الأساسي من الدورة، داعيا عقال الحارات إلى التعاون مع الأخصائيين لتنفيذ هذا العمل الاجتماعي الإنساني.

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين أطياف المجتمع بالمحافظة.

من جانبه، شكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة الأستاذ فائز بلحاف، معالي الوزيرة الكمال على إقامة هذه الدورة التي تعد الأولى في المحافظة.

كما شكر السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيح راجح سعيد باكريت، على جهودها في انجاح البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج يمثل خطوة إيجابية، حاثا المشاركين على الاهتمام بالمشروع والتفاعل لإنجاح مخرجاته.

وفي الختام تم تكريم المشاركين في الدورة.

حضر الاختتام نائب مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمهرة، علي بن محيسن، ونائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الاستاذ سالم سويلم سالم ومدير عام تنمية المرأة بالمحافظة الأستاذه لبنى صالح كلشات، ومندوب مؤسسة فينا خير الأستاذ رمزي العماري.