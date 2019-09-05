الربيزي: الشعب خرج دعمًا لجهود الإمارات ومساندًا لحوارات الانتقالي

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الربيزي: الشعب خرج دعما لجهود الإمارات ومساندا لحوارات الانتقالي

الخميس 5 سبتمبر 2019

أحمد الربيزي الناشط السياسي اليمني الجنوبي

كتب أماني عزام

قال أحمد الربيزي الناشط السياسي اليمني الجنوبي، إن الجنوب اليوم وجه رسائل عدة في مليونية الوفاء للإمارات في عدن العاصمة وفي المكلا حضرموت، وفي سقطرى وهذه الرسائل أولها الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وللتحالف العربي عموماً الذين ما بخلوا ببذل دماء أبنائهم من أجل تحرير الجنوب من الغزو الحوثي في 2015

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وأضاف "الربيزي"، في تصريح خاص، أن المليونية وجهت رسالة بأهمية وضرورة مساندة قواتنا الجنوبية في مكافحة الإرهاب الإخواني وداعش والقاعدة، وهي أيضاً رداً على إعلام حزب الإصلاح (إخوان اليمن) وإعلام قطر وتركيا، الذي يهاجمون دول التحالف العربي عموما ودولة الإمارات خاصة، وهي رسالة تؤكد أن شعب الجنوب مرحباً بالتحالف العربي، وبدولة الإمارات التي لها تواجد كبير في محافظات الجنوب.

وتابع:"ينبغي ان لا ننسى أن هذه الفعاليات الشعبية في عدن والمكلا وسقطرى هي دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يخوض اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية، مفاوضات غير مباشرة مع ما تسمى بـ(الشرعية) اليمنية، على أمل ادأن يكون لهذه الشرعية قرار مستقل عن حزب الإصلاح الإخواني، مع أننا لا نراهن على ذلك".

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي لبى الدعوة الكريمة للمملكة للتفاوض مع (الشرعية) مع أنه يدرك أن هذه الشرعية مازالت في تجبرها وطغيانها وكبرها ولن تستغل أيادي أبناء الجنوب الممدودة اليها بالسلام، ولهذا ستراوح مكانها في عدم الاعتراف بما صار على أرض الجنوب من واقع جديد أفضت اليه الأحداث الأخيرة، وهنا نؤكد من جديد ان شعب الجنوب سيدافع عن مكتسباته بكل ما أوتي من قوة"