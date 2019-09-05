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مدير أمن عدن يتفقد سير إجراءت تأمين مليونية الوفاء للإمارات
الخميس 5 سبتمبر 2019
مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع
كتب
أماني عزام
تفقد مدير أمن عدن اللواء الركن، شلال علي شائع اليوم الخميس سير اجراءات تأمين مليونية الوفاء للإمارات ومكافحة الإرهاب التي دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي المقامة في الشارع الرئيس بمدينة المعلا بالعاصمة عدن .
وشارك مدير أمن عدن الجماهير المحتشدة فرحتها وهتافاتها الداعمة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتبادل معهم التهاني بالنصر المؤزر على قوى الإرهاب الإخوانية ومشاريعها التدميرية الهادفة الى إعادة احتلال الجنوب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها .
وقال اللواء الركن شلال شائع ان التضحيات الاماراتية واختلاط دم ابنائها الزكي على أرض الجنوب يؤكد واحدية المصير والعلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين .
واكد اللواء شائع أن أفراد وضباط أمن عدن كانوا ولا زالوا هم السياج المنيع الحامي للجنوب وشعبه والعين الساهرة على أمنه ومؤسساته وقد قدموا في سبيل تأمين أرضه كوكبة من أشرف وانبل واشجع الرجال .
واشار مدير أمن عدن اثناء جولته التفقدية للإشراف على سير الخطة الأمنية أن قوات الأمن واشراف مباشر من دول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية تمضي بخطوات حثيثة ومدروسة في تنفيذ الخطة الأمنية الرامية الى الاستمرار في مكافحة الإرهاب وتأمين جميع مديريات العاصمة عدن .
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