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ناشط سياسي يمني: خرجنا لرد الجميل للإمارات ودعمها في حربها ضد الإرهاب

الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements أماني عزام

قال أحمد القسيمي، الناشط السياسي الجتوبي اليمني، إن عشرات الآلاف من أبناء الجنوب تقاطروا من عدة محافظات جنوبية إلى ساحة المعلا للمشاركة في مليونية الوفاء للإمارات، استجابة لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، وتثميناً لوقوف دولة الإمارات مع الشعب في محنته، ودعمها السخي والمستمر لهم في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.



وأكد "القسيمي" في تصريح خاص، أن مشتركة أبناء الجنوب في هذه المليونية تأتي لرد العرفان لدولة الإمارات التي وقفت إلى جانب البلد لحفظ أمنه واستقراره، وكانت صمام الأمان في وجه المخطط الإيراني التوسعي، وإرهاب ميليشيات الحوثي التي نشرت الرعب والدمار والقتل.

وتابع:" نحن نثمن دور الإمارات ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ووقوفها في وجه مخطط دأبت طهران على تنفيذه والتمهيد له لسنوات طويلة، واستخدمت عملاءها الحوثيين، وجندتهم للمشاركة في تنفيذه، لكن الإمارات ودول التحالف كانوا لها بالمرصاد، ومنعوا اختطاف البلد من الحضن العربي"