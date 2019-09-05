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مليشيا الإصلاح تتحدى دعوة المملكة للحوار وتهاجم مواقع الانتقالي بأبين

الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ أبين

في تحد واضح لدعوة المملكة العربية السعودية للحوار، حاولت مليشيا حزب الإصلاح التقدم باتجاه مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، اليوم الخميس، أيلول 05، 2019.



وقالت مصادر ميدانية، لـ"الخليج 365" إن المليشيا حاولت التقدم من مدينة شقرة باتجاه مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، بعد أن حشدت قوة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور الآن بين مدينتي شقرة وزنجبار في المحافظة.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الإصلاح خلال المواجهات.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيا حاولت التقدم باتجاه مفرق "الشيخ عبد الله" ومفرق "الكلاسي" إلا أنها تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأوراوح أجبرتها على التراجع.

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ويوم أمس بدأت أول محادثات غير مباشرة بين حكومة هادي وبين المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة السعودية.

وتصر حكومة هادي، المخترقة من الإخوان، على رفض اللقاء بالانتقالي.

ونفى راجح بادي، الإخواني الناطق باسم الحكومة، وجود أي حوار بين الحكومة والانتقالي.

وكان وفد الانتقالي وصل، يوم أمس الأول، إلى مدينة جدة، تلبية لدعوة المملكة الأطراف اليمنية، إلى إجراء حوار.

يشار إلى أن مليشيا الإصلاح تكبدت خسائر كبيرة خلال الجولة الأولى من المواجهات مع الانتقالي، تراجعت على إثرها من مدينة زنجبار إلى مديرية أحور الساحلية في محافظة أبين.

وأعلنت الإمارات، الأسبوع قبل الماضي، استهداف مجاميع إرهابية يستخدمها حزب الإصلاح لشن هجوم على قوات التحالف العربي في جنوب اليمن.