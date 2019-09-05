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ناشط: خروج الجنوبيين بمليونية الوفاء له دلالة قاطعة والاخفاق عنوان فشل الإخوان

الخميس 5 سبتمبر 2019

مليونية الجنوبيين

كتب الخليج 365 - علي كامل:

قال الناشط، مكرم العزب، "خروج الجنوبيين بمليونية الوفاء للتحالف ولقيادة التحالف الإمارات والسعودية،وفي كل من العاصمة عدن ومدينة المكلاء له دلالة قاطعة بان الشعب الجنوبي كما عهدناه شعب الوفاء ويدرك ضخامة ما قدمته دول التحالف من تضحيات ومساعدات لوجستية لكل أبناء اليمن".



وأضاف العزب في تصريح - رصده "الخليج 365" - "في نفس الوقت هذه المليونيات تعتبر رد عملي على ما ظهر مؤخرا من أصوات نشاز تتنكر لتلك التضحيات ،وخصوصا التناغم الذي يحصل بين الحوثيين والاخوان المسلمين في محاولاتهم الاعلامية البائسة في إحداث شرخا بالعلاقات بين السعودية والإمارات.

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وأشار إلى أن"هذه المليونيات تأتي من الناحية الأخرى كدعم جماهيري لمواقف التحالف الذي يدعو إلى الحوار بين الانتقالي وحكومة الشرعية،ويواجه بالتعنت من قبل أطراف في الشرعية خصوصا بأن ممثلين الجنوب قد تم تهميشهم في كل المراحل السابقة ،واستطاعوا الآن فرض أنفسهم كشريك لا يمكن تجاهله".

وتابع "وباعتقادي بأن الجنوبين بطبيعتهم وحدويون ،وإذا لم يكونوا وحدويين ما رأيناهم يقدمون دمائهم في كل جبهات القتال ضد الحوثين من المهرة حتى الحديدة ، بينما لم نر الإخوان المسلمين يتحركون شبرا في اتجاه مناطق الحوثين في مأرب ونهم أو صرواح أو تعز أو البيضاء ،بمقابل ما يتم صخه لهم من أموال وأسلحة ودعم.

ولفت إلى أنه "من الطبيعي بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك وفشل الشرعية في إدارة الصراع ،واستنزاف واضح لدول التحالف، وظهور أن الإخوان في اليمن ينفذون إنقلابا غير معلن ضد الشرعية وبتماهي منها أن توجد قوى بديلة لها مواقف متجددة وجادة وصادقة ،وتخلق قوى مجتمعية وسياسية جديدة للقيادة وتقدم نفسها كبديل للقوى التقليدية التي بنظري تكلست وفقدت كل مشروعيتها الجماهيرية والاخلاقية والقانونية بالاستمرار بقيادة المجتمع والدولة ،حيث أثبتت الأعوام والوقائع أنها لا تمتلك المشروع الوطني الصادق ،وأنهم عاجزون عن تحقيق أي انتصارات ميدانية عسكريا وسياسيا ،فالاخفاق والفشل كان عنوانا لكل مراحلهم".

واختتم "نحن نتطلع كيمنين بأن يوجد البديل لهذه القيادات من القوى المدنية الحية ،في الشمال والجنوب ومنها المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من مكونات الجنوب بانسجام تام للوصول إلى تحقيق النصر على أولئك السلالين الحوثين في شمال الشمال اولا واستعادة الدولة اليمنية التي تتحقق فيها مبادئ التنمية والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين".