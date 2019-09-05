"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة

Advertisements Advertisements الخميس 5 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الخميس، مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة، الموافق 06 سبتمبر 2019م. كالتالي: رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهـره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره)

الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله : 605. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع :1115 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1545 عصرا. رقم الرحله : 604. خط الرحله : سيىؤن - القاهره. الاقلاع :1645 مساء الوصول: 1930 مساء. Advertisements رقم الرحله : 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 2030 مساء. (توقيت القاهره) الوصول: 0100 فجر اليوم التالي السبت الموافق 07 سبتمبر . رقم الرحله : 602. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :0200 فجر يوم السبت الموافق 07 سبتمبر. الوصول: 0430 فجر يوم السبت الموافق 07 سبتمبر . رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0330 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0800 صباحا. رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن - مومباي. الاقلاع :0900 صباحا . الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1630 مساء. (توقيت مومباي). الوصول: 1800 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع :1900 مساء . الوصول: 2130 مساء. Advertisements Advertisements

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