شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تتقدم نحو أبين .. وهذا اول موقع سيطرت عليه .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3846733بدأ الجيش الوطني تقدمه لتحرير زنجبار عاصمة محافظة أبين، اليوم الخميس. وقال مصدر عسكري لـ”مندب برس”، إن قوات الجيش الوطني تقدمت باتجاه زنجبار، وسيطرت على مفرق (قرن الكلاسي) الواقع بين شقرة وزنجبار . وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من المفاجئات سيقوم بها الجيش، لإنهاء انقلاب الفصيل المتمرد (الانتقالي الجنوبي) المدعوم من الإمارات. 3846733

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