شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يروي تفاصيل مثيرة عن مستجدات مشاورات القيادة السعودية مع قيادات ”الشرعية“ ويكشف كواليس ما يدور في ”جدة“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8451826كشف مسؤول حكومي، الخميس 5 سبتمبر/أيلول، عن كواليس حوار جدة في المملكة العربية السعودية بين الوفد الحكومي والانتقالي الإماراتي بالإضافة إلى النقاش والتفاهمات مع الجانب السعودي خلال الأيام الماضية، منذ قصف الإمارات لقوات الجيش في مدينة عدن وأبين.

وقال عارف أبو حاتم - المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في الرياض – أن الوفد الحكومي جلس مع الجانب السعودي للحديث حول تفاهمات محددة تقديرا لمقام المملكة وقد أبلغ الأشقاء أن مشكلة الشرعية هي مع العبث الإماراتي وبقاءها في اليمن ودعمها للتشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الدولة أما الانتقالي فمشكلته صغيرة.

وأضاف في ـ سلسلة تغريدات بحسابة على تويتر ـ "حتى الان لا يوجد حوار بين الوفد الحكومي والمجلس الانتقالي الانقلابي لا مباشر ولا غير مباشر بل يوجد تسويق اماراتي مستميت من أجل اقناع الشارع الجنوبي أن الانتقالي أصبح قوة على الأرض".

وقال أبو حاتم "ان الوفد الحكومي أبلغ الأشقاء في المملكة أن على الامارات تحديد موقفها من القضايا الأكثر أهمية وهي الوحدة اليمنية والشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني والسيادة على المطارات والموانئ".

وأوضح "أن الوفد الحكومي لا يزال متمسك بالحوار مع الانتقالي الانقلابي وفقاً للمحددات التي حددها بيان التحالف في 10 أغسطس الماضي والتي تؤكد على انسحاب مليشيات الانتقالي من كل المؤسسات الحكومية التي سيطروا عليها بقوة السلاح الاماراتي".

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وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، نفت الحكومة اليمنية، وجود أي حوار مع الانتقالي الإماراتي في مدينة جدة السعودية، مؤكدة أن وحدة الأراضي اليمنية ليست محل نقاش. وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي "إن وجود قيادات الدولة في مدينة جدة يأتي ضمن التواصل المستمر مع السعودية للوقوف على أحداث التمرد الأخيرة التي شهدتها عدن".

بدوره، اكد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار مع ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي وفقاً لبيان التحالف الصادر في ١٠ اغسطس ٢٠١٩م“.

ويؤكد بيان التحالف الذي يتحدث عنه ”الحضرمي“ على ضرورة انسحاب مليشيا المجلس الانتقالي من المواقع والمعسكرات التي سيطرت عليها في محافظتي عدن وأبين.

وشدد ”الحضرمي“ خلال لقاءه نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن ريكاردو فيلا، على ضرورة ان ”يتم الوقوف اولا امام انحراف دور الامارات في تحالف دعم الشرعية بكل جدية وشفافية”.

وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية ان ذلك هو ”الطريق الصحيح من اجل إنجاح اي حوار“، بحسب وكالة ”سبأ“ الرسمية.8451826