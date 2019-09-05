الأوقاف بالعاصمة صنعاء يناقش أداء الحملة الميدانية لتصحيح أوضاع المنتفعين بأعيان الأوقاف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بمكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، برئاسة مدير عام المكتب عبدالله عامر المواضيع المتصلة بسير أداء الحملة الميدانية بتصحيح أوضاع المنتفعين بأعيان الأوقاف بكافة مديريات الأمانة.

وتطرق الاجتماع الذي ضم رؤساء وأعضاء اللجان الميدانية المكلفة بكافة مديريات الأمانة إلى المواضيع المتصلة بآليه تحصيل المديونيات من قبل اللجان الميدانية، ومستوى تفاعل المنتفعين وواضعي اليد على أعيان الوقف على مستوى المديريات.

واستعرض الاجتماع نتائج ما حققته اللجان الميدانية منذ تدشين عمل الحملة حتى اليوم والتي تمثلت في مسح 98 قطعة من أراضي الأوقاف على مستوى 58 وحدة جوار تم تحديدها في 61 مربع ، إضافة إلى توزيع أكثر من ثلاثة آلاف و250 إشعار للمنتفعين ,فضلاَ عن إنجاز 71 معاملة تتضمن إدخال ومعالجة البيانات للمنتفعين تم استيفاءها عبر الإدارات المختصة بالمكتب.

وخلال الاجتماع حث مدير عام مكتب الأوقاف بالأمانة على مضاعفة الجهود وبذل مزيد من الجهود في سبيل تحصيل الايرادات المالية والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات وإزالة العقبات.. مشدداً على ضرورة إنجاح الحملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز وحل الإشكاليات والصعوبات التي تواجههم خلال عملهم الميداني وتطوير مستوى الأداء بما يكفل ضمان تحصيل مستحقات الاوقاف وفقا للقانون ولائحة التأجير.

وكان الاجتماع قد استمع إلى ملاحظات ومداخلات لعدد من رؤساء اللجان الميدانية حول الاشكاليات التي واجهت سير العمل خلال الفترة السابقة وأوجه الحلول اللازمة .. مثمنين الدور الملموس لقيادة المكتب في تسهيل أعمال اللجان وتوفير الامكانيات الضرورية وتذليل الصعاب والعراقيل التي تحول دون انجاح العمل بالشكل المطلوب.