أمريكا تعترف رسمياً بطبيعة الصراع في اليمن والعجري يشكك في نواياها للسلام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عواصم

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر الخميس خلال زيارة للسعودية أن بلاده تجري محادثات مع انصار الله في اليمن لإيجاد حل “مقبول من الطرفين” للنزاع اليمني، يأتي هذا في أول اعتراف امريكي بأن الصراع في اليمن كان ولا يزال بين اليمن والسعودية المسنودة بتحالف عربي ودولي وليس صراعاً داخليا كما حاول المجتمع الدولي طرحه امام العالم.

وفي الوقت الذي لم يحدد شينكر مكان المحادثات مع انصار الله، ومإ اذا كانت مباشرة أم لا.. الا انه أوضح في تصريح للصحافيين في مدينة الخرج جنوب الرياض: “تركيزنا منصب على إنهاء الحرب في اليمن (…) ونحن نجري محادثات (…) لمحاولة إيجاد حل للنزاع متفاوض عليه يكون مقبولا من الطرفين”.

من جانبه علق عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري على التصريحات الأمريكية بشأن الحوار: أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي في العدوان على اليمن وتقف وراء استمراره لأنها تعتبر الحرب جزء من مشروعها في المنطقة لتأمين إسرائيل

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واوضح العجري أن أمريكا ترى أن وجود يمن قوي مناهض للهيمنة إلى جانب محور المقاومة سيقف عقبة أمام كل مشاريعها في المنطقة، لذا فأن أمريكا ترى في استمرار العدوان على اليمن مصدرا من مصادر التمويل لخزينتها من خلال استمرار صفقات السلاح وغيرها

وقال العجري: أن حصول أي حوار مع الولايات المتحدة سيكون باعتبارها جزء من الحرب كونها تملك الكثير من مفاتيح إيقافها

واضاف: ننظر للدعوات الأمريكية بنوع من الريبة ونشك في جديتها ودوافعها سواء انتخابية أو للتخلص من ضغوط الرأي العام