تجدد المعارك بين قوى العدوان وقوات هادي تستعيد عدة مناطق في أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

كشفت مصادر مطلعة، عن عودة التوتر بين فصائل المرتزقة في محافظة أبين، جنوب اليمن.

وذكرت المصادر أن المناطق المتاخمة لمدينة زنجبار، تشهد في هذه الاثناء اشتباكات مسلحة بين عناصر المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا وبين مليشيات هادي، لا سيما عقب وصول تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين الى مشارف المدينة.

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وقالت المصادر أن قوات هادي المسنودة بمليشيات الاصلاح حاولت مساء اليوم التقدم الى مدينة شقرة باتجاه زنجبار مما ادى الى تجدد الاشتباكات.

وأضافت أن قوات هادي تمكنت من التقدم باتجاه مفرق “الشيخ عبد الله” ومفرق “الكلاسي” وتمكنت من السيطرة عليهما فيما لا زالت مليشيات الانتقالي تعيق تقدمهم باتجاة زنجبار.

وأفادت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى في مواجهات اليوم.