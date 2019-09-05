شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشرعية تحصل على الضوء الأخضر لحسم المعركة في عدن .. وتعزيزات سعودية ضخمة تصل إلى قرب ‘‘العاصمة’’ لمساندة الجيش .. وهذه أولى (الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر داخل الجيش الوطني، عن وصول دفعة جديدة من الصواريخ ومضادات الطيران إلى محافظة أبين جنوبي البلاد، في اطار استعدادات الجيش الوطني في عملية تحرير العاصمة المؤقتة عدن وانهاء تمرد مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. ​ Advertisements ​

وقال المصدر إن دفعة من الصواريخ قاهرة الاحتلال الاماراتي، وصلت الى قوات الجيش الوطني المرابطة بمحافظة ابين بالإضافة الى مضادات للطيران. وأشار المصدر إلى ان وصول تلك الدفعة يأتي بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودي. وكان ناشطون يمنيون تحدثوا على" توتير" تحت وسم" الشرعية تنتصر في الجنوب" ان الرئيس هادي، لايزال يعمل بذكاء بدون الظهور اعلامياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عاجل : الشرعية تحصل على الضوء الأخضر لحسم المعركة في عدن .. وتعزيزات سعودية ضخمة تصل إلى قرب ‘‘العاصمة’’ لمساندة الجيش .. وهذه أولى (الصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.