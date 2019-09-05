شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في تطور خطير ...وسط تحليق للطيران الحربي ...المملكة تفاجى الجميع وتستعين بقوات عسكرية أمريكية ...ومصدر يؤكد وصول اكثر من "١٠٠" عربة عسكرية أمريكية للحدود ..."تفاصيل طارئة " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في تطور خطير ...وسط تحليق للطيران الحربي ...المملكة تفاجى الجميع وتستعين بقوات عسكرية أمريكية ...ومصدر يؤكد وصول اكثر من "١٠٠" عربة عسكرية أمريكية للحدود ..."تفاصيل طارئة "
كشف مسؤول محلي في محافظة الأنبار اليوم الخميس عن قدوم رتل امريكي كبير يضم 108 شاحنات كبيرة محملة بمعدات حربية متنوعة قادما من المملكة الاردنية عبر منفذ طريبيل باتجاه قاعدة عين الاسد بالعراق.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رتلا امريكيا مكونا من 108 شاحنات تحمل معدات عسكرية متنوعة تحرك من الاراضي الاردنية ووصل الى منفذ طربيل الحدودي مع العراق في طريقه الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الرتل بصحبة شركة امنية تدعى (مملكة الطاووس) وتزامن وصوله الى المناطق الغربية تحليق طيران امريكي كثيف لتأمين الرتل"، مبينا ان "عملية نقل هذه المعدات العسكرية الامريكية من الاراضي الاردنية باتجاه قاعدة عين الاسد الجوية غير واضحة المعالم".
وتابع المصدر، أن "القيادات الامنية المشرفة على القاطع الغربي للمحافظة ليس لديها اي معلومات بشان نقل تلك المعدات والخطوات بهذا الشأن تبدو غير معلومة الاهداف". حسب تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : في تطور خطير ...وسط تحليق للطيران الحربي ...المملكة تفاجى الجميع وتستعين بقوات عسكرية أمريكية ...ومصدر يؤكد وصول اكثر من "١٠٠" عربة عسكرية أمريكية للحدود ..."تفاصيل طارئة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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