شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : وصول دبابات وكاتيوشا إلى مدينة عتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي -

جديد الحدث أونلاين:

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صلت تعزيزات عسكرية كبيرة اليوم الثلاثاء الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قادمة من معسكرات العبر بصحراء حضرموت.

وقال مصدر ميداني أن التعزيزات تضمنت دبابات وناقلات جند وعربات كاتيوشا وتمركزت في قيادة محور عتق.

في سياق متصل، أكد مصدر عسكري في محور عتق لـ"يمن برس" أن هذه التعزيزات في طريقها إلى محافظة أبين (جنوبي اليمن).

وتأتي هذه التعزيزات عقب وصول قوات سعودية مطلع الأسبوع إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، التي شهدت معارك بين قوات النخبة الشبوانية، وقوات الحكومة الشرعية.