شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : وصول دبابات وكاتيوشا إلى مدينة عتق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي -
صلت تعزيزات عسكرية كبيرة اليوم الثلاثاء الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قادمة من معسكرات العبر بصحراء حضرموت.
وقال مصدر ميداني أن التعزيزات تضمنت دبابات وناقلات جند وعربات كاتيوشا وتمركزت في قيادة محور عتق.
في سياق متصل، أكد مصدر عسكري في محور عتق لـ"يمن برس" أن هذه التعزيزات في طريقها إلى محافظة أبين (جنوبي اليمن).
وتأتي هذه التعزيزات عقب وصول قوات سعودية مطلع الأسبوع إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، التي شهدت معارك بين قوات النخبة الشبوانية، وقوات الحكومة الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن : وصول دبابات وكاتيوشا إلى مدينة عتق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.