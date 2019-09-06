العطاس: ادعوا شعب الجنوب للألتفاف حول قضيتهم التي ناضلوا من أجلها

أصدر الرئيس الجنوبي السابق "حيدر العطاس"، اليوم الخميس، بيانًا صحفي تعليقًا علي مليونية الوفاء للقضية وللتحالف العربي فى العاصمة عدن.

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب دولة الرئيس "حيدر ابوبكر العطاس" نحي بكل الاجلال والاحترام جماهير شعبنا الجنوبي الوفي لقضيته العادلة والوفي لاشقائة دول التحالف العربي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على هبتهما العربية الاصيلة مع الشعب جنوبا وشمال ضد الانقلاب الحوثي – العفاشي المسنود من ايران وقد تمكن شعب الجنوب ومقاومته الباسلة بعون من الله ودعم التحالف العربي من دحر الاجتياح الحوثي العفاشي لاراضيه الطاهرة ولازال في خنادق القتال في الساحل الغربي وصعدة دعما واسنادا لاخوته في الشمال الذي عليهم شد العزم لدحر الانقلابين الحوثيين من اراضيهم .

واعبر عن شديد الاسف لانجرار بعض القوي الشمالية مع حزب الاصلاح لمهاجمة اراضي الجنوب الذي اراد شعبنا ان يحررها من بقاياء الارهاب التي ظلت تعبث بامنه واستقراره وطعن مقاومته الجنوبية في الخلف وهي تقاتل لدحر الحوثيين عن اراضي الشمال كما دحرته عن اراضي الجنوب ... ليس هذا هو الوفاء لدماء الجنوبيين التي سكبت وتسكب علي اراضي الشمال.

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انني اوجه ندائي للقوى الحية بالشمال بالجام الاصلاح وقواته العسكرية من استمرار التحرش بالجنوب ، والحرص علي وشائج الاخاء التي تربط بين الشعبين في الشمال والجنوب.

وفي الوقت نفسة ادعو شعب الجنوب بكل قواه السياسية والاجتماعية بالعمل الجاد لتعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول قضيتهم التي ناضلوا ولازالوا يناضلوا من اجلها منذ 7يوليو1994م. كما ادعوا شعب الجنوب وقواه الوطنية بالحفاظ علي وشائج الاخاء والتعاون مع شعب الشمال وتوحيد نضال الشعبين من اجل الامن والاستقرار والتنمية للشعبين وكذا تعزيز علاقاتهما مع جوارهما دول مجلس التعاون العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

الف تحية لمليونية الوفاء وللجماهير المحتشدة والمشاركة بها والتي اتت من كل محافظات الجنوب في عدن والمكلا.

الخلود للشهداء والشفاء للجرحي والنصر للشعب والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق تاريخ: 05 سبتمبر 2019م

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