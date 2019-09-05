تحالف دعم الشرعة يفنِّد تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين في اليمن

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الخميس 5 سبتمبر 2019

العقيد الركن تركي المالكي

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه اطلع على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن والذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري.. لافتا إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م.



وتابع العقيد الركن تركي المالكي، الناطق باسم التحالف، أنه سبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام.

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وأوضح أن كل هذه العوامل أفقدت التقرير الموضوعية والحيادية. حيث جاء تقرير الفريق مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة.

وأكد المالكي أن المراجعة الأولية للتقرير الأممي أظهرت أنه يقوم على عدد من الافتراضات غير الصحيحة من قبل فريق الخبراء، وأن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأوضح المالكي أن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات، كما أن التحالف تماشيا مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية التي اكتنفتها أخطاء غير مقصودة وفق ما ينتهي إليه التحقق من عملياته العسكرية محل الادعاء. وهو ما يؤكد أن التحالف مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير.

وأكد المالكي، في ختام تصريحه، على استمراره في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم بتحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة.

يشار إلى أن اللوبي الحوثي في عدد من المنظمات الدولية ساهم في إخراج تقارير مضللة حول الوضع في اليمن.