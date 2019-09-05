لهذا السبب الأمم المتحدة تغلق 65% من المنشآت الصحية باليمن

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الأربعاء، عن اغلاق 175 منشأة صحية في اليمن في سبتمبر بسبب نقص التمويل.



ووفقا لتغريده نشرها الصندوق عبر موقعه الرسمي على تويتر سيضطر الصندوق التابع للأمم المتحدة ، إلى غلق 175 منشأة صحية من بين 268 أي بنسبة 65 % في اليمن ، في سبتمبر. ويقوم الصندوق حاليًا بدعم هذه المنشآت من خلال تقديم خدمات الصحة الإنجابية.

وأضاف الصندوق أن هذا يمثل تهديدًا مباشرًا لأكثر من مليون امرأة حامل وأمهات مرضعات في حاجة إلى علاج فوري بسبب سوء التغذية الحاد وتدهور المساعدة الطبية في اليمن. كما أكد الصندوق الأممي على الحاجة إلى الحصول على مبالغ مالية من المانحين لإنقاذ الأرواح.

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تعاني وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بالفعل من نقص التمويل المادي الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والصحية في البلاد.

للعام الخامس على التوالي ، يشهد اليمن حربًا بين القوات الشرعية الموالية للحكومة التي تتدعمها الأمم المتحدة والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

و منذ مارس 2015 ، تدخل تحالف عسكري عربي ، بقيادة المملكة العربية السعودية ، لدعم القوات الحكومية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد الحوثيين.

هذا وقد قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، مارك لوكوك ، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة في 17 يونيو 2019 ، إن المعارك التي وقعت في أكثر من 30 جبهة في اليمن أودت بحياة حوالي 70 ألف شخص منذ بداية عام 2016.