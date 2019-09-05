"الخليج 365" يرصد خروقات الحوثي في التحيتا والفازة بالحديدة 

Advertisements Advertisements الخميس 5 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 تستمر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قصف الأحياء السكنية والمواقع الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

ورصد "الخليج 365"، أبرز الخروقات والإنتهاكات الحوثية ومنها ما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية من استهداف مواقع القوات المشتركة شمال مدينة التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقالت مصادر ميدانية في التحتيا أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من المديرية مواصلة خروقات وانتهاكاتها للهدنة الاممية بالحديدة. واوضحت المصادر أن المليشيات استخدمت قذائف مدفعية الهاون 120 ومدفعية الهاوزر ، كما استهدفتها بسلاح البيكا وسلاح 14.5 وبسلاح 12.7 بشكل مكثف وعنيف. كما جددت الحوثية تجدد انتهاكاتها بقصف "المشتركة" في الفازة بالحديدة. Advertisements وتواصل المليشيات انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية، في ظل تجاهل وصمت أممي ودولي تجاه تلك الخروقات والانتهاكات المتواصلة. ووفق مصادر عسكرية، فإن المليشيات الحوثية جددت قصف مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بإستخدام الاسلحة الثقيلة والمتوسطة. وذكرت المصادر، أن مليشيات الحوثي أطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون ومدافع م.ط 23 ومدفع B10. وأضافت المصادر، بأن المليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة بسلاح معدل البيكا وسلاح القناص وسلاح 14.5 و وسلاح 12.7. وأمس فتحت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا جنوب المحافظة ، مستخذمة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وقال مصدر ميداني في الفازة إن مليشيات الحوثي قامت بإطلاق النار على المواقع التي يتمركز فيها أفراد القوات المشتركة بالخط الساحلي لمنطقة الفازة. وأوضح المصدر ان المليشيات استخدمت الأسحلة المتوسطة سلاح معدل البيكا وسلاح 12.7 بشكل مكثف Advertisements Advertisements

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