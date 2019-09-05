شاهد بالفيديو.. حشود جماهيرية غير مسبوقة في مليونية الوفاء بعدن

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الخميس 5 سبتمبر 2019
مليونية الوفاء بعدن
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الخليج 365-عدن
انطلقت فعالية مليونية الوفاء عصر اليوم في شارع مدرم بالمعلا في حشود غير مسبوقة رافعة لافتات الشكر والعرفان لدول التحالف.
وفي المقطع الفيديو يوضح تدفق الجماهير في شارع المعلا يعبرون عن شكرهم لدولتي الامارات والسعودية على ما قدموه من دعم لتحرير الجنوب وتثبيت الامن والاستقرار.
كما اكد المشاركون على تأييدهم للمجلس الانتقالي وما قام به مخؤرا من خطوات لتثبيت الامن والاستقرار.
ورفعت الفعالية إعلام دولة الجنوب ودول التحالف العربي وصور زعماء وحكام السعودية والإمارات وقيادات الجنوب.
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