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شاهد بالفيديو.. حشود جماهيرية غير مسبوقة في مليونية الوفاء بعدن

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اليمن العربي-عدن 0 تبليغ

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الخميس 5 سبتمبر 2019

مليونية الوفاء بعدن

مليونية الوفاء بعدن

شاهد بالفيديو.. حشود جماهيرية غير مسبوقة في مليونية الوفاء بعدن

كتب

الخليج 365-عدن

انطلقت فعالية مليونية الوفاء عصر اليوم في شارع مدرم بالمعلا في حشود غير مسبوقة رافعة لافتات الشكر والعرفان لدول التحالف.

وفي المقطع الفيديو يوضح تدفق الجماهير في شارع المعلا يعبرون عن شكرهم لدولتي الامارات والسعودية على ما قدموه من دعم لتحرير الجنوب وتثبيت الامن والاستقرار.

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كما اكد المشاركون على تأييدهم للمجلس الانتقالي وما قام به مخؤرا من خطوات لتثبيت الامن والاستقرار.

ورفعت الفعالية إعلام دولة الجنوب ودول التحالف العربي وصور زعماء وحكام والإمارات وقيادات الجنوب.

 

 

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