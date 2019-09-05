وصول سفينة شحن اماراتي لميناء عدن تحمل مساعدات طبية

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-عدن

وصلت سفينة شحن اماراتية اليوم الخميس الى ميناء عدن تحمل مساعدات طبية مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد للاعمال الانسانية.



وطبقا لما قنلته وكالة وام الاماراتية فإن هذا الدعم يأتي استمرار للاعمال الانسانية التي تقوم بها المؤسسة الاماراتية للمناطق المحررة في اليمن.

وتسلم الشحنة الادوية المركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة.

وسيتم توزيع هذه الأدوية على المستشفيات في المحافظات المحررة بحسب الحاجة.

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وكانت مؤسسة خليفة قد قدمت شحنة أدوية مطلع العام الجاري حيث وزعت على مناطق الساحل الغربي.

وفي سياق متصل، قدمت هلال الامارات دعما للقطاع الصحي للمرافق الصحية في الساحل الغربي وذلك لمواجهة وباء الكوليرا.

وشن الهلال الامارات حملات مكثفة خلال شهر يوليو واغسطس الماضيين حملات مكثفة في مختلف مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة عبر فرق طبية وعيادات متنقلة، حيث تم تزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمحاليل الوريدية اللازمة وشمل الدعم تزويد المستشفيات بدفعات متتالية من الأدوية اللازمة خاصة في مديريتى الوازعية والمخا بمحافظة تعز وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة.

كما قدم الهلال دعما، عيادات متنقلة الى مدن المتينة والغويرق والسويق والذكير وهي بلدات نائية ساحلية جنوب غرب مديرية التحيتا وتمكنت من انقاذ 280 أسرة.

وساتمرت الحملات الطبية التابعة للهلال الاماراتي عشرين يوما في مديرية موزع و16 يوما في مديرية الوازعية محققة نجاححا كبيرا في مكافحة الكوليرا.

وفي هذا السياق قال ممثل الهلال الامارتي:" أن فرق الهلال الطبية تراقب عن كثب الوضع الصحي في كامل المديريات المحررة ولن تتوانى عن تقديم كل ما يلزم من خدمات صحية ترجمة لما تولية دولة الإمارات من إهتمام للقطاع الصحي في كافة المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

كما ثمنت جهات الاختصاص الدور الكبير والدعم السخي من قبل دولة الإمارات ، في تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين وإنقاذ حياتهم.