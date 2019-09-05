الصيادي: الإمارات دعماتنا إنسانيا وعسكريًا والوفاء لها واجب

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الخميس 5 سبتمبر 2019

مرزوق الصيادي

كتب كتبت- أماني عزام

قال الإعلامي اليمني الجنوبي “مرزوق الصيادي”، إن وقوف دولة الامارات العربية المتحدة مع اليمن تتجسد في مواقف عدة انسانية وسياسية وعسكرية حيث عملت الإمارات على الدعم اللوجستي للمقاومه الجنوبية في حربها على مليشيات الحوثي ودحرها من كافة المحافظات الجنوبية وأسهمت إسهام فاعل في تكوين قوات نوعية مؤهلة كقوات الحزام الامني بالمحافظات الجنوبية تدريبا وتأهيلآ وبشكل سريع في التأهيل والتدريب انطلقت تلك القوات الى خطوط المواجهات ضد مليشيات الحوثي الانقلابيه وتمكنت من دحرها وتلقينها دروس قاسية بعد ان كانت مليشيات الحوثي الانقلابيه قد توغلت الى عمق مدينة قعطبة وسط صمت الحكومة الشرعية في عدم الدعم اللوجستي للألوية العسكريه التباعة لها بمحور الضالع.

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وأضاف "الصيادي" في تصريح خاص، أن الإمارلت دعمت اليمن على الصعيد الانساني حيث وفرت الدعم الاغاثي ليشمل كل مناطق ومدن وأرياف المحافظات الجنوبية المحررة بالاضافه الى إنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير المعدات والكادر الطبية، كما كان للامارات دور فاعل في توفير الاجور والمرتبات للمؤسسة الأمنية بالمحافظات الجنوبية .

وتابع:" اليوم استشعر أبناء الجنوب بضرورة مبادلة الوفاء بالوفاء حيث خرجت مائات الالاف بمسيرة وتظاهرات حاشدة جابت شوارع العاصمة عدن بمشاركة واسعة من المحافظات الجنوبية الاخرى الذي تحملوا مشقات الطرق ل يكونوا حاضرين ومشاركين في هذة المسيرة المليونية".

واستكمل:"شكرا امارات الخير،شكرا لأبناء الجنوب على هذا الزخم والتمثيل والتعبير الرائع".