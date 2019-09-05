خلال تفقده المليونية.. مدير أمن عدن يتحدث عن التضحيات الإماراتية "صور" 

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الخميس 5 سبتمبر 2019

اللواء الركن شلال علي شائع

كتب عدن - الخليج 365

تفقد مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع اليوم الخميس سير إجراءات تأمين مليونية الوفاء للإمارات ومكافحة الإرهاب التي دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي المقامة في الشارع الرئيس بمدينة المعلا بالعاصمة عدن.



وشارك مدير أمن عدن الجماهير المحتشدة فرحتها وهتافاتها الداعمة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتبادل معهم التهاني بالنصر المؤزر على قوى الإرهاب الإخوانية ومشاريعها التدميرية الهادفة الى إعادة احتلال الجنوب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وقال اللواء الركن شلال شائع إن التضحيات الإماراتية واختلاط دم أبنائها الزكي على أرض الجنوب يؤكد واحدية المصير والعلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد اللواء شائع أن أفراد وضباط أمن عدن كانوا ولا زالوا هم السياج المنيع الحامي للجنوب وشعبه والعين الساهرة على أمنه ومؤسساته وقد قدموا في سبيل تأمين أرضه كوكبة من أشرف وانبل واشجع الرجال.

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وأشار مدير أمن عدن اثناء جولته التفقدية للإشراف على سير الخطة الأمنية أن قوات الأمن واشراف مباشر من دول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية تمضي بخطوات حثيثة ومدروسة في تنفيذ الخطة الأمنية الرامية الى الاستمرار في مكافحة الإرهاب وتأمين جميع مديريات العاصمة عدن.

ومنذ أمس تشهد ساحة المعلاء في العاصمة عدن استعدادات مكثفة لاستقبال الوفود المشاركة في مليونية الوفاء لدولة الإمارات التي دعت لها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

حيث شرعت اللجنة التنظيمية بإقامة منصة رئيسية وسط شارع مدرم وتجهيزها بكل ما يلزم ،في حين انتشرت قوات أمنية على مداخل الساحة لتأمين الحشود.

وأكد أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمليونية ان المشاركة في هذه الفعالية واجباً وطنياً لتقديم الشكر والعرفان لقيادة وشعب الإمارات الشقيقة، ‏لوقوفهم إلى جانب شعب الجنوب لتحقيق تطلعاته، ومساعدته في القضاء على الجماعات الإرهابية والتصدي لجحافل الإخوان.

داعيا كافة أبناء الجنوب بكل أطيافهم ومشاربهم السياسية المشاركة بفاعلية لإنجاحها والتأكيد على أن شعب الجنوب يبادل دولة الاإمارات الوفاء بالوفاء نظير ماقدمته للجنوب في المجالات كافة.

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