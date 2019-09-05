انفراد.. "الخليج 365" ينشر أول حوار مع القائم بأعمال وزير الإعلام في الجنوب

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الخميس 5 سبتمبر 2019

أيمن محمد ناصر

كتب الشحات غريب - الخليج 365

علق القائم بأعمال وزير الإعلام في الجنوب أيمن محمد ناصر على قرار الوزير معمر الإرياني بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.



وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إنه لا يعترف بقرار إيقافه واحالته للتحقيق بتهمة دعم التمرد، ولا اعترف بالوزير نفسه.

وأضاف ناصر أنا معين وكيل بقرار من رئيس الجمهورية وليس من حق الوزير التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية.

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واستكمل حديثه قائلاً: لم أتخد أي خطوات لأنه قرار لم يؤثر، في عملي، أنا لا أزال أقود العمل الإعلامي في عدن والجنوب كله وكل القيادات الاعلاميه تنفذ توجيهاتي.

وقال إن الايقاف دليل على نفوذ الإخوان المسلمين (الاصلاح باليمن)، وممارسة سياسة تجويع الناس من أجل إخضاعهم، مؤكداً بأنها لن تنجح معنا وسنظل أحرار ولن نركع. وكان وزير الاعلام معمر الإرياني قد أصدر قرار بإيقاف أيمن محمد ناصر عن العمل وإحالته لتحقيق.

وأدانت نقابة الصحفيين الجنوبيين في عدن الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل وزير الإعلام معمر الإرياني بحق الشخصية الصحافية الجنوبية البارزة ووكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر.

وأوضحت مصادر أن السبب الحقيقي هو الجهود المضنية التي بذلها ناصر منذ تحرير عدن والمحافظات الجنوبية في الحفاظ على ما تبقى من المؤسسات الإعلامية الجنوبية ومنع مخطط تدميرها واغلاقها.

وأكدت نقابة الصحفيين الجنوبيين في عدن تضامنها الكامل مع أيمن محمد ناصر وكيل وزارة الإعلام إزاء الإجراءات غير المسبوقة من قبل وزير الإعلام، والتي كان من المفترض اتخاذها بحق قيادات إخوانية تسيطر على وزارة الإعلام ، وتنفذ أجندات إعلامية مضللة لا تخدم الشرعية والتحالف العربي بل على العكس تهدف لزعزعة استقرار عدن والمحافظات الجنوبية المحررة وتصب في مصلحة التمرد الحوثي الإيراني.