اللواء الركن فرج البحسني

كتب الخليج 365-حضرموت

وقال البحسني في كلمة له اليوم الخميس:" لن نسمح بالمساس بالتحالف العربي سواء السعودية أو الإمارات. وأضاف البحسني:" من دعمك لتحرر أرضك من القاعدة والإرهاب التي هي من يطلق عليها احتلال. وتابع: لن نقبل أن يمس بسوء، وسيحاسب بالقانون كل من يفعل ذلك. وأختتم حديثه بالقول: من يدعوا لمحاربة التحالف العربي (الإمارات والسعودية) فهو عدو واضح ويجب أن يستدعى للنياية ويحاكم.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. كلمة نارية للبحسني: من يدعو لمحاربة التحالف فهو عدو واضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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