شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. تصريح ناري لمحافظ حضرموت حول بقاء التحالف العربي بالمحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6577765قال اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية، بأن من يقول ان السعودية والإمارات احتلال فإنه عدو واضح ويجب ان يحال إلى النيابة العامة.

وأضاف البحسني في تسجيل مصور، بأن الاحتلال الحقيقي هو البقاء حكم الارهاب والقاعده وداعش، اما التحالف جاء ليحررك، ولا يجب أن يتم نكران جهودهم بهذا الجحود.