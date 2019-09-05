عـــــاجل : اول تعليق لـ "بن بريك" بشأن ما حدث اليوم في عدن .. (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - 8923255قال رئيس الجمعية الوطنية بما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً - اللواء أحمد سعيد بن بريك: "أن المجلس الانتقالي يسعى في نهاية المطاف لتحقيق حلم شعب الجنوب في إقامة فيدرالية حديثة ونؤكد لكم انه ضمن ادبياتنا و رؤانا المعمدة بدم الشهداء". وأضاف بن بريك ضمن الاحتفالية الخاصة بالشكر للإمارات التي دعى لها المجلس، "سنشكل دولة النظام والقانون والعدل من خلال قيام الاقاليم للمحافظات الجنوبية". Advertisements وجدد بن بريك، وقوف الانتقالي مع التحالف والرئيس هادي قائلاً: "لنكون مع التحالف والرئيس الشرعي في خندق واحد لمواجهة المشروع الفارسي وتنفيذ المشروع العربي بعيداً عن امراء الحرب الفاسدين وتحقيق الأهداف التي من اجلها جاء التحالف". 8923255

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