شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الإمارت تتخلى عن عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5605645تشهد مدينة عدن عواصف عدة لمشكلات تتفاقم يوماً بعد يوم، كما أوضح ذلك سكان محليون لـ"يمن دايركت".. وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية تتخلى الإمارات عن عدن وتولي معاناة أبنائها من انقطاع الكهرباء أذن من طين وأخرى من عجين، وتعمل بمبدأ: "داخل في الربح، خارج من الخسارة".

وفي الجهة الأخرى تخلت الإمارات عن بقية مرافق الدولة ولم تقدم لها شيئا، ولا أعانت الانتقالي على إدارتها ومنحه المال الكافي لتسيير العمل فيها.

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وتأتي أزمة المرتبات في مقدمة الكوارث التي تلحق بأبناء عدن في ظل تقاعس الإمارات عن حل أي مشكلة تتعلق بمناطق سيطرة الانتقالي. واكتفت بتمكينه عسكرياً فقط، لتجعله يظهر في مأزق كبير لعدم تمكنه من إدارة الدولة.

وفي هذا السياق أصدرت مؤسسة الكهرباء تحذيراً جديداً من توقف الخدمة خلال الساعات المقبلة بسبب نفاد الوقود. 5605645